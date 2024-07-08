10 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهر في تعاملات يوم الجمعة، حيث رفع المستثمرون توقعاتهم بأن الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات ، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 10 جنيهًا بالسوق المحلية في ختام تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3200 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 19 دولارًا، لتسجل 2372 دولارًا.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3657 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2743 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2130 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25680 جنيهًا.