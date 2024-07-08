تعيين ويليم دافو مديرا فنيا للمسرح في بينالي فينيسيا

عُيِّن الفنان الأمريكي ويليم دافو، مديرًا فنيًا لقطاع المسرح في بينالي فينيسيا، والذي يتم برمجته سنويًا جنبًا إلى جنب مع الأحداث الثقافية الكبرى مثل مهرجان فينيسيا السينمائي.

وقال بيترانجيلو بوتافوكو، رئيس مجلس إدارة البينالي: "إنه لشرف كبير أن نعلن عن تعيين ويليم دافو مديرًا لبينالي تياترو". وأضاف بوتافوكو: “المسرح هو في الواقع الموطن الأصلي لمسيرته اللامعة. أحد مؤسسي مجموعة Wooster الأسطورية في عام 1977، وكانت السيطرة الكاملة على جسده على المسرح تنبع دائمًا من الانضباط والمعرفة والعاطفة والوعي العميق بالمسرح. لا أستطيع الانتظار، مثل أي شخص آخر، لأكون متفرجًا في المهرجان الذي سيبنيه كمدير فني، ومن على منبره باعتباره مايستروًا مطلقًا، لأشاهد الشباب والشابات في كلية المسرح وهم ينموون في فنهم”.

وأضاف دافو: “لقد فوجئت في البداية ثم سعدت بتلقي دعوة بيترانجيلو بوتافوكو ليكون مدير مهرجان بينالي فينيسيا الدولي للمسرح 2025-2026. أدرك أنني معروف كممثل سينمائي، لكنني ولدت في المسرح، المسرح دربني وحفزني. أنا حيوان مسرحي، أنا ممثل، المسرح علمني الفن والحياة. لقد عملت مع مجموعة ووستر لمدة 27 عامًا، وتعاونت مع مخرجين عظماء بدءًا من ريتشارد فورمان وحتى بوب ويلسون. سيتم تحديد اتجاه برنامجي المسرحي من خلال تطوري الشخصي، وهذا نوع من الاستكشاف لجوهر الجسد".

على جانب آخر، سيكون دافو حاضرًا في مهرجان فينيسيا السينمائي هذا العام، حيث سيكون فيلمه القادم "Beetlejuice Beetlejuice" بمثابة الفيلم الافتتاحي للحدث السينمائي الإيطالي.