الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث يشهد غدا الثلاثاء، حيث يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة كبداية لموجة شديد الحرارة علي أغلب الأنحاء ، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب علي السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

نشاط رياح

كما يشهد غدا الثلاثاء ، وشبورة مائية خفيفة علي الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب سيناء.

ورياح معتدلة تنشط احيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

واوضحت الارصاد ان نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجة البحري تتراوح بين 80 الي 90 % للعظمي ومن 35:50% للصغري.

درجات الحرارة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 27 درجة، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 29 وعلى شمال الصعيد 39 للعظمي والصغرى 25 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمي والصغري 28 درجة .