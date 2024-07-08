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الإثنين 08 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مياه الفيوم: قطع المياه عن بعض مناطق المحافظة غدا

قطع المياه
قطع المياه
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، انقطاع المياه عن مركز اطسا قري : قلمشاة - مطول - بحر ابو المير - جردو - الونايسة - ابو جندير، ومن مركز يوسف الصديق قري : الحامولي - النزلة وتوابعهم، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا يوم الثلاثاء الموافق 9/7/2024 حتى الساعة العاشرة من مساء نفس اليوم.

وارجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لوجود كسر بخط مياه الشرب قطر 600 مم أمام عزبة الميته طريق دفنو قلهانة - مركز اطسا

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز ، والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال .

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجي الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي.

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