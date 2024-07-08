بيراميدز يكشف حقيقة إيقاف فيستون ماييلي قبل مباراة الأهلي

أكد أحمد زاهر المدير الإداري لفريق نادي بيراميدز، أن الدولي الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم الفريق لا يمتلك إلا إنذارين فقط في بطولة الدوري الممتاز وبالتالي لن يتم إيقافه في مباراة الأهلي.

وقال زاهر إن اللاعب لم يحصل إلا على إنذارين فقط، طبقا لإخطارات الحكام، وكانا في مباراتي سموحة بالدور الأول باستاد الدفاع الجوي، والدور الثاني باستاد الإسكندرية.

حقيقة إيقاف فيستون ماييلي.. شدد على أن فيستون ماييلي لم يحصل على بطاقة كما يتردد في لقاء طلائع الجيش، وطبقا للإخطار الرسمي، حصل من نادي بيراميدز في ذلك اللقاء على إنذارات الثنائي أحمد توفيق وكريم حافط فقط.

أضاف زاهر أنه لا مجال للخطأ بأي حال من الأحوال في الإنذارات حبث يعتمد النادي على إخطارات الحكام بعد كل لقاء وكذلك لجنة المسابقات برابطة الأندية.

يذكر أن بيراميدز سيواجه الاتحاد السكندري في المباراة المقبلة بالدوري الممتاز ففي ظل الصراع بين الفريقين على صدارة الدوري.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة



تقام مباراة الأهلي وبيراميدز يوم الجمعة 12 يوليو 2024 وتنطلق المواجهة في السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

وتُذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

بيراميدز يهزم الاتحاد برباعية

اكتسح فريق بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين على استاد الإسكندرية ضمن الجولة الـ30 من مسابقة الدوري.

سجل رباعية بيراميدز الجنوب أفريقي فخري لاكاي في الدقيقة 28 ومحمد حمدي في الدقيقة 48 وفيستون ماييلي في الدقيقة 58 ومحمود عبدالحفيظ في الدقيقة69.

بهذه النتيجة واصل بيراميدز التحليق على قمة الدوري برصيد 68 نقطة بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 37 نقطة.

وشهدت المباراة لافتة رائعة من لاعبي بيراميدز بالظهور بقميص الراحل أحمد رفعت قبل مباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري

وجاء ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وبيراميدز على حساب طلائع الجيش والاتحاد السكندري كما يلي:-

1- بيراميدز (68 نقطة) (27 مباراة)

2- الأهلي (57 نقطة) (23 مباراة)

3- المصري البورسعيدي (51 نقطة) (29 مباراة)

4- مودرن سبورت (44 نقطة) (28 مباراة)

5- إنبي (42 نقطة) (+6 أهداف) (29 مباراة)

6- سموحة (42 نقطة) (+3 أهداف) (28 مباراة)

7- الزمالك (41 نقطة) (+13 هدفا) (24 مباراة) يخصم منه 3 نقاط نهاية الموسم

8- زد إف سي (41 نقطة) (+11 هدفا) (27 مباراة)

9- سيراميكا كليوباترا (41 نقطة) (29 مباراة)

10- الاتحاد (38 نقطة) (30 مباراة)

11- طلائع الجيش (35 نقطة) (29 مباراة)

12- البنك الأهلي (33 نقطة) (29 مباراة)

13- الجونة (32 نقطة) (30 مباراة)

14- الإسماعيلي (31 نقطة) (30 مباراة)

15- فاركو (29 نقطة) (30 مباراة)

16- بلدية المحلة (23 نقطة) (29 مباراة)

17- المقاولون العرب (23 نقطة) (27 مباراة)

18-الداخلية (19 نقطة) (30 مباراة)

