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الإثنين 08 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مياه المنيا: كسر مفاجئ بخط 800 بوصة من محطة مياه الصعايدة بمغاغة

كسر مأسورة _ارشيف
كسر مأسورة _ارشيف
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، عن حدوث كسر مفاجئ بخط 800  مم بمحطة مياه الصعايدة مركز مغاغة، الأمر الذى يترتب عليه إنقطاع المياه عن مركزي مغاغة والعدوة والقري التابعه لهما.

وإذ تأسف الشركة لهذا العطل المفاجئ الخارج عن إرادتها فإنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة، حيث تم الدفع بكافة معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الاصلاح.

وتقوم الشركة بتوفير سيارات مياه ويمكن طلبها من خلال  الخط الساخن حيث يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أي الأسبوع  لاستقبال أى شكاوى واردة أو استفسارات من خلال رقم ١٢٥ من أى خط أرضى أو محمول.

مياه المنيا كسر مفاجىء بخط 800 بوصة من محطة مياه الصعايدة بمغاغه شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا عن حدوث كسر مفاجىء