مياه المنيا: كسر مفاجئ بخط 800 بوصة من محطة مياه الصعايدة بمغاغة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، عن حدوث كسر مفاجئ بخط 800 مم بمحطة مياه الصعايدة مركز مغاغة، الأمر الذى يترتب عليه إنقطاع المياه عن مركزي مغاغة والعدوة والقري التابعه لهما.

وإذ تأسف الشركة لهذا العطل المفاجئ الخارج عن إرادتها فإنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة، حيث تم الدفع بكافة معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الاصلاح.

وتقوم الشركة بتوفير سيارات مياه ويمكن طلبها من خلال الخط الساخن حيث يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أي الأسبوع لاستقبال أى شكاوى واردة أو استفسارات من خلال رقم ١٢٥ من أى خط أرضى أو محمول.