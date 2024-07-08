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الإثنين 08 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية يتابع عمليات الإحلال والتجديد لخطوط المياه

زيارة تفقدية
زيارة تفقدية
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تفقد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عمليات الإحلال والتجديد لخطوط المياه الناقلة بقطر 1000 مم في مدخل منطقة الدريسة، بهدف الحفاظ على جودة نقل المياه وتحسين مستوى الضغوط، مما يساهم في تقديم خدمة أفضل لسكان المنطقة.

وأشار المهندس أحمد جابر إلى أن الشركة تعمل حالياً على إيجاد حلول وبدائل لتغذية المشاريع التنموية الجديدة بمناطق صواري وغرب وشرق الطريق الصحراوي والقطار السريع، دون التأثير على كميات المياه المتجهة إلى منطقة مرغم لضمان عدم تأثرها بالمشروعات الجديدة.

وأكد جابر أن الشركة نفذت العديد من الحلول العاجلة في المناطق الساخنة لزيادة كمية المياه المنتجة، استعداداً لمواجهة زيادة الاستهلاك المتوقعة خلال فصل الصيف.

رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية يتابع عمليات الإحلال والتجديد لخطوط المياه المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية