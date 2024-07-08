موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في صراع قمة الدوري الممتاز

تترقب الجماهير المصرية مواجهة من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز يوم الجمعة المقبل في ظل الصراع بين الفريقين على لقب الدوري الممتاز والمنافسة على القمة بينهما.

بيراميدز يكتسح الاتحاد السكندري

اكتسح فريق بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين على استاد الإسكندرية ضمن الجولة الـ30 من مسابقة الدوري قبل مباراة .

سجل رباعية بيراميدز الجنوب أفريقي فخري لاكاي في الدقيقة 28 ومحمد حمدي في الدقيقة 48 وفيستون ماييلي في الدقيقة 58 ومحمود عبدالحفيظ في الدقيقة 69.

بهذه النتيجة واصل بيراميدز التحليق على قمة الدوري برصيد 68 نقطة بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 37 نقطة.

الأهلي يهزم الطلائع بثنائية

مباراة الأهلي وبيراميدز .. واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الزحف نحو قمة الدوري بالفوز على طلائع الجيش بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأثنين على استاد القاهرة الدولي بمسابقة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية الأهلي كلا من عمرو السولية في الدقيقة 51 ووسام أبو علي في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني خلف بيراميدز قبل المواجهة التي تجمع الفريقين في الجولة المقبلة قبل مباراة الأهلي وبيراميدز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة



تقام مباراة الأهلي وبيراميدز يوم الجمعة 12 يوليو 2024 وتنطلق المواجهة في السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي.



وتُذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

صراع الأهلي وبيراميدز

تواصل الصراع على صدارة ترتيب الدوري الممتاز بين الأهلي وبيراميدز بعد نهاية مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الممتاز في ظل فوز الفريقين على حساب طلائع الجيش والاتحاد السكندري على الترتيب.



وظل الفارق بين بيراميدز متصدر جدول الدوري والأهلي الوصيف بـ11 نقطة، إلا أن الأحمر متبقي له 4 مباريات مؤجلة، ومن ثمّ الفوز بها يمنحه الصدارة بفارق نقطة

ترتيب الدوري المصري

وجاء ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وبيراميدز على حساب طلائع الجيش والاتحاد السكندري كما يلي:-

1- بيراميدز (68 نقطة) (27 مباراة)

2- الأهلي (57 نقطة) (23 مباراة)

3- المصري البورسعيدي (51 نقطة) (29 مباراة)

4- مودرن سبورت (44 نقطة) (28 مباراة)

5- إنبي (42 نقطة) (+6 أهداف) (29 مباراة)

6- سموحة (42 نقطة) (+3 أهداف) (28 مباراة)

7- الزمالك (41 نقطة) (+13 هدفا) (24 مباراة) يخصم منه 3 نقاط نهاية الموسم

8- زد إف سي (41 نقطة) (+11 هدفا) (27 مباراة)

9- سيراميكا كليوباترا (41 نقطة) (29 مباراة)

10- الاتحاد (38 نقطة) (30 مباراة)

11- طلائع الجيش (35 نقطة) (29 مباراة)

12- البنك الأهلي (33 نقطة) (29 مباراة)

13- الجونة (32 نقطة) (30 مباراة)

14- الإسماعيلي (31 نقطة) (30 مباراة)

15- فاركو (29 نقطة) (30 مباراة)

16- بلدية المحلة (23 نقطة) (29 مباراة)

17- المقاولون العرب (23 نقطة) (27 مباراة)

18-الداخلية (19 نقطة) (30 مباراة)

