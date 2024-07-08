تقارير أمريكية: بايدن يصر على الترشح لولاية أخرى في البيت الأبيض

قالت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يصر على الترشح لولاية أخرى في البيت الأبيض.

وأضافت أن بايدن قد أخبر المقربون منه من أعضاء الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ الذين عارضوه أنهم إذا استمروا فإن بايدن لن يدعمهم في الانتخابات المقبلة.

وقال الحزب الديمقراطي إن الرئيس جو بايدن والوفد المرافق له يخططون لـ”خوض حرب” ضد العناصر التي تطالب بانسحابه من الانتخابات.

وبحسب مصادر قريبة من البيت الأبيض، فإن بايدن ومعاونيه يشعرون أن مطالبة الرئيس بالتنحي قد تجاوزت الحدود، وأن الدعوات المستمرة لتقاعد الرئيس الفوري تثير الذعر في صفوف الحزب.

ووفقا للتقارير فأن المقربين من بايدن قرروا ملاحقة الأشخاص التي تعمل ضد الرئيس بشكل مباشر.

وبحسب تقارير في وسائل الإعلام الأمريكية، فإن عددًا من أعضاء الكونجرس الذين وقعوا على رسالة تطالب الرئيس بالاستقالة تلقوا مكالمات من المقربين من البيت الأبيض الذين هددوا بان إذا لم يسكتوا انتقاداتهم للرئيس، فلن يزور بايدن مناطقهم، ولن يدعم جمع تبرعاتهم، ولن يدعم موقفهم علناً.

إضافة إلى ذلك، تحدث بايدن عن نداء كبار المانحين للحزب الديمقراطي الذين رجوه الرحيل، وأعلن أنه: "لا يهمني ما يعتقده أصحاب الملايين، يهمني ما يعتقده الناس".