رئيس الوزراء الفلسطيني يهنئ الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة

أجرى محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، اتصالًا هاتفيًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ليهنئه على تشكيل الحكومة الجديدة.

وأعرب مصطفى عن تمنياته للحكومة المصرية الجديدة بالنجاح والتوفيق، معبرًا عن أمله في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني بالتسهيلات الكبيرة والتعاون المستمر الذي تقدمه جمهورية مصر العربية للوفود الوزارية الفلسطينية خلال زياراتهم إلى مصر. وأكد على الدور الحيوي الذي تلعبه مصر في مساعدة أهل قطاع غزة وتقديم الدعم والإغاثة لهم.

وأكد مصطفى على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين على كافة المستويات، مشددًا على أن تعزيز هذا التعاون يصب في مصلحة الشعبين الفلسطيني والمصري.