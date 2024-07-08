مستقبل وطن: بيان الحكومة بالبرلمان اشتمل على جميع القضايا التي تشغل المواطن

ثمن حزب مستقبل وطن، البيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، اليوم، والذي اشتمل على تغطية جميع القضايا والمحاور التي تشغل المواطن المصري والوقوف بجانبه وما يعكسه من التزام قوي وإصرار على تحقيق تنمية حقيقية.

وأشار الحزب، في بيانه، إلى أن بيان رئيس مجلس الوزراء إشارة قوية إلى التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة، ويعكس رؤية طموحة وشاملة لمستقبل مصر تقوم على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وكان واضحا أن تلك الرؤية قامت على المحددات التي سبق وأن وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في خطاب تكليفه رئيس مجلس الوزراء.

كما أشاد الحزب بما تضمنه البيان من أهداف واضحة ومحددة، تضع المواطن المصري في مقدمة التزاماتها وأولوياتها.

وأعرب الحزب عن دعمه الكامل لبرنامج الحكومة، ويؤكد على عزمه الصادق للتعاون مع الحكومة من أجل تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، ويدعو جميع القوى السياسية والمجتمع المدني إلى دعم هذه الجهود والعمل معا لبناء مستقبل مشرق لمصرنا الحبيب بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.