رئيس وزراء بريطانيا يدين الهجوم الروسي مستشفى للأطفال في كييف

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، الهجوم الروسي الذي استهدف مستشفى للأطفال في العاصمة الأوكرانية كييف، مؤكدًا على استمرار دعم بريطانيا لأوكرانيا.

وجاءت تصريحات ستارمر في تغريدة عبر موقع "إكس"، كما نقلت قناة سكاي نيوز البريطانية.

وفي سياق مشابه، وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الهجوم بـ"المروع"، مؤكدًا على أن دعم بريطانيا لأوكرانيا لا رجعة فيه.

الهجوم أثار ردود فعل قوية من قادة آخرين أيضًا. الرئيس التشيكي بيتر بافيل، ورئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أدانوا جميعهم الهجوم.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية عن ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الصاروخية الروسية إلى 31 قتيلًا على الأقل و125 مصابًا في مختلف أنحاء البلاد.

عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، أفاد بأن الهجوم على مستشفى الأطفال الرئيسي في المدينة أسفر عن إصابة 16 شخصًا، بينهم 7 أطفال.

من جانبها، نفت روسيا تنفيذ أي ضربة صاروخية على أهداف مدنية في كييف.