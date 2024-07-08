محافظ البحيرة تتفقد الأعمال الجارية لرفع كفاءة طريق دمنهور- شبراخيت

أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية لرفع كفاءة طريق (دمنهور - شبراخيت) بناحية دمنهور بطول 12 كم، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وحضر الجولة، الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، محمد كجك - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، والدكتورة كريمة السلامونى - منسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، ومهندسى الهيئة العامة للطرق (المنطقة 13).

وقامت محافظة البحيرة بدراسة الموقف تنسيقا والهيئة العامة للطرق و الشعبة الهندسية المنفذة لأعمال المبادرة الرئاسية حياه كريمه حيث جاري وضع طبقتي الأساس بكامل طول الطريق على مسافة 10 كيلو ونصف، كما أنه جارى العمل اليوم لوضع الطبقة الرابطة على مسافة 1 كم وتباعًا سيتم إستكمال الأعمال.

ووجهت محافظ البحيرة، الجهات التنفيذية بالاستجابة الفورية لحل شكاوى المواطنين، وإزالة أسبابها، والتواصل الدائم مع رؤساء المراكز والمرور الميداني للتأكد من حل المشكلات بشكل فعال وخاصة فيما يتعلق بقطاع الطرق وشددت على بذل المزيد من الجهد لتحقيق رضا المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات والمرافق الخدمية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على دفع العمل ورفع كفاءة الطرق وصيانتها وفق المواصفات والإشتراطات الفنية المطلوبة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين والتخفيف عليهم ولخدمة حركة النقل بالمحافظة، وحل مشكلة الكثافة المرورية وتيسير الحركة أمام المواطنين، مشددة على ضرورة التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية، ودفع العمل بكافة الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهوها.

كما وجهت بالتنسيق مع المرور والجهات المعنية لتسهيل حركة وعمل المعدات والعاملين بالطريق، وكذا تركيب أعمدة الإنارة مع الإلتزام بكافة معايير السلامة والصحة المهنية وتغطية الغرف بالطريق حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين.

من هي جاكلين عازر محافظ البحيرة الجديد؟

- تولت جاكلين عازر عبدالحليم عازر منصب نائب محافظ الإسكندرية بداية من عام 2019.

- من مواليد 13 مارس 1987 بمدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة.

- حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة، من جامعة الإسكندرية عام 2010، وحصلت على درجة الماجستير في طب المجتمع والصحة العامة من جامعة الإسكندرية في عام 2015.

- عملت معيدة في قسم طب المجتمع بكلية الطب في جامعة الإسكندرية من عام 2012 حتى عام 2016.

- حصلت على درجة الدكتوراه في الطب والصحة العامة والطب الاجتماعي والوقائي في عام 2021.

- تولت منصب مساعد مدير مشروع في منظمة الصحة العالمية لمشروع تقييم تغطية التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.

- شاركت أيضًا في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب خلال الفترة من فبراير 2018 حتى فبراير 2019.