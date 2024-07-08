الأربعاء.. مسرح 23 يوليو بالمحلة يحتفل برأس السنة الهجرية

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، في الثامنة مساء الأربعاء المقبل، حفلا فنيا بمسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة برأس السنة الهجرية الجديدة.

يشهد الحفل الذي تقيمه ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين، مشاركة فرقة غزل المحلة للموسيقى العربية، والتي ستقدم بقيادة المايسترو أحمد نفاده باقة من التواشيح والأدعية الدينية احتفالا بتلك المناسبة.

وفي سياق الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، عقدت محاضرة، اليوم الاثنين، بعنوان "الهجرة النبوية.. دروس وعبر"، ببيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي، أوضح بها الشيخ محمد الزيات، الإمام والخطيب بمديرية أوقاف الغربية، أن الهجرة النبوية لم تكن حدثا جللا في تاريخ الإسلام فحسب، بل في تاريخ الإنسانية كافة، وأنها تعد البداية الحقيقة لدولة الإسلام.

هذا وواصل قصر ثقافة الطفل بطنطا تنفيذ فعاليات ورشة فنون الخط العربي، ضمن مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا"، خلال شهور الصيف، حيث تعرف الأطفال على تاريخ هذا الفن القديم، وأقدم مدارسه، وأشكاله، وكيفية كتابة الحروف، في بداية الكلمات وفي أوسطها ونهاياتها، وذلك بحضور الفنان وحيد غنيم، خبير الخطوط العربية.