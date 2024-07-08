سفير موسكو لدى طهران يأمل في استمرار التعاون بين البلدين في ظل الإدارة الإيرانية الجديدة

أعرب السفير الروسي لدى طهران أليكسي دافيدوف، اليوم الإثنين، عن أمل بلاده في مواصلة التعاون البناء مع إيران ليشمل جميع المجالات بالعمل مع الإدارة الإيرانية الجديدة.

وقال دافيدوف، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية، "نهنئ دولة إيران قيادة وشعبًا على نجاح الانتخابات الرئاسية، ونأمل أن يستمر التعاون البناء بين موسكو وطهران في التوسع، في ظل الحكومة الجديدة، ليشمل جميع المجالات"، مؤكدا استعداد الجانب الروسي للعمل على ذلك.

وأثنى الدبلوماسي الروسي على العملية الانتخابية في إيران، مُشيرًا إلى أن عملية التصويت جرت بسلاسة وبدون تجاوزات.

يُشار إلى أن المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان فاز في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية بأكثر من 16.3 مليون صوت، متفوقًا على منافسه المحافظ المتشدد سعيد جليلي، الذي حصد أكثر من 13.5 مليون صوت.