"نبتة" أكبر مهرجان ترفيهي للأطفال ضمن فعاليات العلمين

دنيا سمير غانم تشارك بعرض فني.. وأحمد أمين رئيسا للمهرجان

ورش وعروض فنية.. ومكافآت وجوائز للمتميزين في المهرجان

تنطلق بعد أيام قليلة، النسخة الثانية من أكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط، مهرجان العلمين في الفترة من 11 يوليو الجاري حتى يوم 30 أغسطس المقبل، والذي يشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

ومن المقرر، أن يشهد المهرجان إحياء 10 حفلات غنائية لكبار النجوم في مصر والوطن العربي، أبرزهم: محمد منير، عمرو دياب، كاظم الساهر، تامر عاشور، تامر حسني، ويجز، كايروكي، وغيرهم من الفنانين.

كما يشهد انطلاق النسخة الأولى من مهرجان نَبْتَة للطفل وهي مسابقة مخصصة للمحتوى العائلي والخاص بالأطفال تهدف هذه المسابقة إلى دعم وتشجيع الإبداع في المحتوى الموجه للطفل والأسرة من خلال توفير منصة للشركات وصانعي المحتوى الموهوبين لعرض أعمالهم الفريدة والمتميزة.

تسعى المسابقة لاكتشاف وتعزيز الأعمال الإبداعية المتميزة في مختلف الفئات الإبداعية، في الكتابة الإبداعية سواء كتب الأطفال، كتابة السيناريو، الشعر للأطفال وفي مجال الأفلام، أفلام متحركة (ثنائية أو ثلاثية الأبعاد)، أفلام حية للأطفال سواء قصيرة أو طويلة،على مدار 4 أيام، على هامش مهرجان العلمين، ومن ضمن الفعاليات المقرر تقديمها:

أنشطة رياضية، دورات تعليمية ،عروض ترفيهية ،ورش تعليم حرف يدوية، ورش عمل مهرجان الطفل ، مسابقة نبتة لمحتوى الأطفال، ورشة صناعة فيلم الكارتون، ورشة صناعة محتوى العائلة، ورشة الحكي، ورشة لصغار رواد الأعمال.

وسوف يقدم المهرجان مكافأت وجوائز، وسيجري تكريم بعض الفئات خلال هذا المهرجان، وهم:

الأطفال المتوفقون في بعض المجالات، خبراء ورموز صناعة محتوى العائلة، الفائزون في المسابقات خلال فعاليات المهرجان، ومن مفاجآت هذا المهرجان أيضا مشاركة الفنانة دنيا سمير غانم، بعمل فني للأطفال، حيث توجه الفنان أحمد أمين رئيس المهرجان بالشكر للفنانة دنيا سمير غانم عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقال: حابب أشكر كل شباب فريق نبتة واحد واحد وعلى رأسهم دكتورة نشوى جاد رئيس مجلس إدارة نبتة.. وحابب أوجه شكر خاص للفنانة دنيا سمير غانم على حماسها للمشاركة بعمل فني للمهرجان واللي متأكد إنه هيكون إضافة مؤثرة ومحبوبة كعادتها".

وعلى جانب آخر أعرب الفنان أحمد أمين عن سعادته بتواجده في مهرجان العلمين، بشكل عام، وبرئاسة مهرجان نبته بشكل خاص، حيث قال خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان: أحب العمل مع الأطفال لأني بتعلم منهم، وهذا ما لا يعرفه الكثير ان الاحتكاك مع الأطفال يجعلك تستفيد منهم بنفس قدر استفادتهم منك.

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، إلى جانب التنوع الكبير في تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسى عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكى، وغيرهم.