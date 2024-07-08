الأهلي يهزم الطلائع بثنائية ويطارد بيراميدز على قمة الدوري "صور"

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الزحف نحو قمة الدوري بالفوز على طلائع الجيش بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأثنين على استاد القاهرة الدولي بمسابقة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية الأهلي كلا من عمرو السولية في الدقيقة 51 ووسام أبو علي في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني خلف بيراميدز قبل المواجهة التي تجمع الفريقين في الجولة المقبلة.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي يخوض به مباراة طلائع الجيش، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.‏

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.‏

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي.‏

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد ورضا سليم وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي.