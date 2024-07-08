محافظ المنيا يتابع أزمة انقطاع المياه عن مركزي مغاغة والعدوة

تابع اللواء كدواني محافظ المنيا مع رئيس مركز مغاغة عملية إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه الرئيسي بقطر "800 مم" الواقع خارج محطة الصعايدة بمدينة مغاغة والمسئولة عن تغذية مركزي العدوة ومغاغة والقرى التابعة، مكلفاً رئيس الوحدة المحلية لمركز مغاغة ومسئولي شركة المياه بالتواجد المستمر لسرعة الانتهاء من الاصلاح، حيث تم الدفع بعدد 2 حفار و 4 سيارات كسح لشفط المياه، والدفع بعدد من سيارات المياه النقية لتأمين احتياجات المواطنين من المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وكانت قد اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا قطع المياه عن مركزي مغاغة والعدوة لمدة 8 ساعات اليوم الاثنين.

وأعلنت الشركة أنه سيتم قطع المياه عن مركزي مغاغة والعدوة والقري التابعة لهما اليوم الاثنين من الساعة الوحدة والنصف ظهرا وحتي التاسعة مساء وذلك نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط 800مم من محطة الصعايدة .

وأعلنت الشركة بأنه سيتم توفير سيارات مياه شرب مجانا للمناطق المتأثرة وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمؤسسات الحيوية توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع