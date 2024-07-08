محافظ الدقهلية: رفع 590 طن مخلفات وزراعة 120 شجرة مثمرة 

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين نتائج أعمال الحملة المكبرة لرفع كفاءة النظافة العامة بمدينة المنصورة التي أمر بتنفيذها لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وذلك خلال تفقد مصنع سندوب لتدوير للمخلفات البلدية.

رفع 590 طن مخلفات بلدية وصلبه وزراعة 120 شجرة مثمرة:

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية، أنه جرى رفع 440 طن مخلفات بلدية و 150 طن مخلفات صلبة وزراعة 120 شجرة مثمرة في اليوم الأول للحملة المكبرة بنطاق مدينة المنصورة ، ووجه باستمرار أعمال الحملة حتي تعود المنصوره لسابق عهدها عروسا النيل.

وكلف " المحافظ " محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالإشراف علي الحملة من خلال التنسيق مع رؤساء المنطقة المركزي، ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة ، وأحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة ، وغادة الحمادي رئيس مركز ومدينة المنصورة.

وقال " المحافظ" إن الإتقان والتفاني في العمل ومرعاة الضمير وان نتقي الله في عملنا هما شعار المرحلة الحالية لخدمة المواطنين وسنعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة كفريق عمل واحد من أجل تلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

زراعة 120 شجرة مثمرة وغسل ودهان الأرصفة بمدينة المنصورة:

من جانبه أوضح محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة والمشرف العام علي جهاز نظافة وتجميل المنصوره أن الحمله اليوم شملت ( زراعة 120 شجرة مثمرة بكورنيش المشايه وحديقة شجرة الدر و الحدائق المفتوحه بشارع الجيش وتقليم أشجار الجزر الوسطى بشارع عبدالسلام عارف و الجمهوريه ، وغسيل أرصفة شارع عبد السلام عارف و المشايه وشارع الجيش ، وتشغيل المكنسيات بشارع الجيش و الجمهورية، و المشايه وشارع بورسعيد و كوبري المرور و شارع عبدالسلام عارف و قناه السويس و سعد زغلول و الطريق الدائري ،وتقليم الأشجار والحشائش بشارع الجيش وحديقة شجره الدر و عروس النيل و صباح الخير يا مصر ، وتقليم أشجار شارع المشايه و الحدائق المفتوحه بشارع الجيش وقناه السويس وري المسطحات الخضراء ، ودهان الأرصفة بمداخل مدينة المنصورة.

كما جرى رفع كفاءة النظافة العامه بشارع المشاية والجمهورية وعبد السلام عارف وأحمد ماهر وجيهان وحي الجامعه و شارع بوابه توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد و شارع الجلاء و محمد فتحي وسوق ستوته و سكه سندوب ومنطقه سندوب والمجزر و الترعه واداب وشارع العبور و ميدان الطميهي و الشيخ حسانين وبورسعيد والسكه الجديده والسكه القديمه و مشعل و النخله و الثانويه و المدير و البداله و الدراسات و عبده معروف وقناه السويس وسعد زغلول وشارع مساكن الميناء و فخر الدين خالد و سعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص و عزبه عقل وعزبه الشال والثلاجه و أسفل كوبري سندوب واسفل كوبري الجامعه و محمود شاهين و شارع الخلطه الاسفلتيه والسيد سليم ) .

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