الأقوى والأغرب.. تعرف على "دب الماء" الحيوان الأصغر في العالم

حيوان دب الماء واحد من أكثر الحيوانات الغريبة في العالم صنفه العلماء بالحيوان الأصغر في العالم ولكنه الأقوى والأغرب ايضا، ربما لا يعرف الكثير من الناس هذا الحيوان او معلومات كافية عنه، على الرغم من أن هذا الكائن لا يموت، أخضعه العلماء للعديد من التجارب الصعبة والقاسية كتعريضه للاشعاعات ولدرجات حرارة عالية جدا أو منخفضة جدا وخرج منها جميعا حيا، وقالوا عنه "الكائن الذى لا يمكن تدميره تقريباً‏ "، فهو واحد من الكائنات المجهرية العجيبة الذي يطلق عليه "التارديغرادا" وترجمته الفعلية من اللغة اللاتينية "بطيء المشية".



ووفقا لموقع NOVA الأمريكى دب صغير الحجم بشكل لا يصدق فطوله لا يتجاوز الميليمتر ولكنه يعتبر أقوى حيوان في العالم، فهو حيوان لا فقاري صغير مجهري يتراوح طوله ما بين 0.5 و 1.5 مم يعيش في الماء ويوجد في جميع أنحاء العالم من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي ومن أعالي الجبال إلى الصحاري وبجانب أنه أقوى وأغرب حيوان في العالم هو أول حيوان في العالم يستطيع العيش في الفضاء الخارجي ، وكان قد تصدر هذا الحيوان عناوين الصحف العالمية في عام 2019، عندما تحطمت مركبة فضائية تحمل عينات من هذا المخلوق مما أثار بعض الأسئلة العلمية المثيرة للإهتمام حيث أنه أقوى وأكثر الحيوانات المجهرية مناعة في العالم فلا يمكن تدميره تقريباً‏.



هذا الكائن الأقوى في تاريخ البشرية، الوحيد الذى نجا من 5 إنقراضات تعرضت لها كائنات كوكبنا خلال 500 مليون سنة، حيث يمتلك أسنان قوية ومخالب حادة، ويأكل كل شىء حتى لحم البشر، ويمتلك 8 أرجل، ولكن مشيته بطيئة، ومن ضمن العجائب عن هذا الكائن أنه قادر على البقاء لعشرات السنوات بدون ماء أو غذاء، والبقاء في درجات حرارة قصوى وهو أصغر مخلوق حي يمتلك أعضاء كامله ويسير على الاقدام، وقد فسر العلماء والباحثين وفقا للتحليلات والدراسات التي أقيمت الأحياء بجامعة كارولاينا الشمالية أن القدرات الخارقة لتلك الحيوانات الغير قابلة للتدمير تقريبًا ويرجع الي أن دببه الماء تمتلك بروتينات قابلة للذوبان بالحرارة (CAHS) وفيرة في الخلايا، والتي تم العثور عليها فقط في الدببة المائية، وأنه عندما يتم تعريض هذا الكائن لظروف قاسية، فإن إنتاجه من البروتينات CAHS يندفع إلى درجة عالية، وتنشأ شبكة ثلاثية الأبعاد تشبه الهلام، تحمي البروتينات الأخرى.

