نشوب حريق فى مركبين تحت الإنشاء بالغردقة

توجه، محافظ البحر الأحمر واللواء محي سلامة مدير الأمن يرافقهم اللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ الى الأزق الخاص بصناعة وصيانة اليخوت واللنشات السياحية بجوار جامع الميناء بمنطقة السقالة فور علمه بنشوب حريق بمركبين فى مرحلة التجهيز بالمنطقة .

ومن جانبه اكد محافظ البحر الأحمر انه تم الدفع بعدد 10 سيارات اسعاف و10 سيارات مطافي لاخماد الحريق والسيطرة عليه قبل ان يمتد الي اللنشات المتواجدة بالمنطقة ، مشيرا انه يوجد حالتين اصابة باختناق فى التنفس من رجال الحماية المدنية تم نقلهم الى المستشفى العام .

وامر المحافظ بفتح تحقيق موسع لمعرفة اسباب الحادث وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتباشر النيابة التحقيق .

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