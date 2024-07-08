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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وسام أبو علي يعزز تقدم الأهلي بالهدف الثاني في مرمى الطلائع

وسام ابو علي
وسام ابو علي
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عزز الفلسطيني وسام أبو علي تقدم الأهلي بالهدف الثاني في مرمى طلائع الجيش في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي بمسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف وسام أبو علي في الدقيقة54 بعد 3 دقائق فقط من هدف عمرو السولية.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي يخوض به مباراة طلائع الجيش، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي: ‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.‏

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.‏

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي.‏

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد ورضا سليم وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي.

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