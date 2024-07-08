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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عمرو السولية يسجل هدف التقدم للأهلي في شباك الطلائع

الأهلي
الأهلي
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أحرز عمرو السولية هدف التقدم للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مرمى طلائع الجيش في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي بمسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف عمرو السولية في الديقية 50 من بداية الشوط الثاني 

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي يخوض به مباراة طلائع الجيش، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي: ‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.‏

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.‏

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي.‏

‏ ‏ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد ورضا سليم وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي.

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