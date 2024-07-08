"مدبولي": معدلات التضخم تنخفض حاليا.. وهذا موعد انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن معدلات التضخم تنخفض حاليا، والأسعار في ثبات منذ بدأت الانفراجة، وبعض السلع انخفضت أسعارها.

وأضاف «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»: "كنا نتمنى حدوث انخفاضات أكبر، وسنتابع مع اتحادات الغرف والقطاع الخاص المنتج حتى تنخفض الأسعار بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "بالنسبة إلى الكهرباء، فإننا وعدنا بنهاية 2024 ستنتهي الأزمة، ولكن سنوقف قطع الكهرباء بداية من الأسبوع الثالث من شهر يوليو وفترة الصيف، وستتحمل الدولة استقدام شحنات إضافية على حساب الموازنة".

وواصل: "شهر يونيو الماضي شهد 3 موجات حرارة وكانت قيم الحرارة أعلى من المتوسطات بصورة كبيرة جدا، وبالتالي، زاد استهلاك الكهرباء، وهو ما يضغط على الوقود، وبالتالي، فقد تعاملنا مع صدمات لم يتوقعها أحد، ومع ذلك حاولنا بقدر الإمكان ومازلنا".