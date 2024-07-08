لعدم تواجدهم بالعمل.. محافظ الدقهلية يحيل نائب رئيس مدينة نبروه ومسئول التعديات للتحقيق

قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، إحالة المسئولين عن النوبتجية المسائية بمركز ومدينة نبروه للتحقيق لعدم تواجدهم علي رأس العمل وذلك خلال جولة ليلية مفاجئة فجر الإثنين تفقد خلالها مستشفى نبروه المركزي وديوان مركز ومدينة نبروه.

محافظ الدقهلية يحيل نائب رئيس مدينة ومسئول الكوارث والتعديات للتحقيق:

وأمر المحافظ بإحالة كلا من ( مسؤول الأزمات والكوارث - مسئول التعديات - نائب رئيس المدينة المختص بتلك الفترة ) للتحقيق بالشئون القانونية بديوان عام المحافظة.



محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى نبروه ويحيل مديرها للتحقيق:

يذكر أن المحافظ " قد قرر إحالة مدير مستشفى نبروه المركزي للتحقيق لسوء حالة النظافة العامة بالمستشفى وعدم انتظام العمل بـ النوبتجية الليلية وعدم صيانة كهرباء المستشفى والصرف الخاص بالمستشفى ووجود نقص في المستلزمات الطبية وعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية الخاصة بالنفايات الطبية الخطرة.

كما قرر اللواء " مرزوق " إحالة عدد من الأطباء بمستشفي نبروه للتحقيق لغيابهم عن العمل وترك العمل مما أثر علي تقديم الخدمة الطبية للمرضي والمترددين وتوقف تقديم الخدمة الطبية بعدد من الأقسام ، حيث بلغ عدد الأطباء الغائبين عن العمل 9 أطباء وعدد الأطباء التاركين العمل بدون إذن 9 أطباء بإجالي 16 طبيب داخل النوبتجية.

محافظ الدقهلية: المرحلة الحالية تحتاج ان نراعي ضميرنا ونتقي الله

وقال " المحافظ " إن المرحلة الحالية تحتاج منا جميعاً كمسئولين في الجهاز التنفيذي للمحافظة وفي كافة الجهات المعنية أن نراعي ضميرنا وان نتقي الله ونعمل من أجل تقديم الخدمات للمواطنين ورفعة شأن هذا الوطن لأن هذه الدولة لن تتقدم الا بسواعد أبنائها وشبابها المخلصين .