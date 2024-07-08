كيف يحول الليمون القهوة لمشروب فوائده لا تعد؟

القهوة مشروب مهم وأساسي يوميا في حياة الكثير من الناس قد تصبح القهوة مفيدة للغاية وقد تصبح مضرة لمن يتناولها وذلك على حسب طريقة اعدادها وعلى عدد مرات التي يتم تناولها يوميا واوقات تناولها ايضا مهمة حتى لا تكون مضرة للجسم، ولكن لا يعرف الكثير من الناس ان هناك طريقة مختلفة لتناول القهوة وهي بوضع الليمون عليها فتحول المشروب لمشروب صحي ومتعدد الفوائد وتبرز "البوابة نيوز" طريقة اعداد القهوة بالليمون وفوائدها الصحية.





-فوائد القهوة بالليمون:



تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي تساعد على زيادة عملية التمثيل الغذائي.

يساعد هذا المشروب في تحفيز الجهاز العصبي المركزي، ما يزيد الشعور باليقظة وتحسين الحالة المزاجية لديك.

يعزز الليمون الشعور بالشبع والإمتلاء ويقلل من كمية السعرات الحرارية التي نتناولها يوميا.

يعد الليمون أيضًا مصدرًا رائعًا لفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تمنع الأضرار التي تسببها الجذور الحرة.يساعد أيضا الكافيين وحمض الكلوروجينيك الموجودين في القهوة في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

الليمون مصدر جيد للفلافونويدات، التي تعمل كمضادات للأكسدة، ما يساهم في الوقاية من الأمراض والسرطان.

المساعدة في التخلص من الدهون.

التخفيف من الصداع حيث يعمل الكافيين على تضييق الأوعية الدموية بالتالي تقليل تدفق الدم إلى الدماغ، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من الألم في المنطقة.

مفيد للعناية بالبشرة حيث يحتوي كلا المكونين على مستويات جيدة من مضادات الأكسدة، الأمر الذي يعود بالفائدة على صحة البشرة.

الليمون غني بفيتامين ج الذي يزيد من إنتاج الكولاجين في البشرة الأمر الذي يساعد على زيادة مرونة البشرة ويقلل من فرص ظهور التجاعيد وعلامات التقدم بالعمر بشكل مبكر.

احتواء القهوة على مركبات تساعد في تحسين تدفق الدم إلى البشرة وزيادة ترطيبها الأمر الذي يساعد في زيادة نعومة البشرة ونضارتها.

التقليل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

الحماية من الإصابة بمرض باركنسون.

خفض خطر الإصابة بسرطان الكبد، وأمراض الكبد المختلفة.

تعزيز صحة القلب.



-فوائد الليمون:

خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة.

الحماية أو تقليل فرص الإصابة بالسرطان.

تعزيز صحة البشرة والحفاظ عليها.

خفض فرص حدوث نوبات الربو.

زيادة قدرة الجسم على امتصاص الحديد.

تقوية كفاءة وعمل الجهاز المناعي.



-أضرار القهوة بالليمون:

تبين أن تناول القهوة بكثرة يسبب الإدمان المفرط على الكفايين، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه اضطراب إكلنيكي.

تناول الكافيين بمعدل منتظم وبكرة مرتبط بالنعاس واضطرابات النوم واحتمالية حدوث الإجهاض للنساء الحوامل.

إصابة بعض الأشخاص بالحساسية اتجاه الفواكه الحامضية ومنتجاتها بما في ذلك الليمون.



-طريقة اعداد القهوة بالليمون:

بعد اعداد فنجان القهوة بالطريقة العادية وهي غلي ملعقة من القهوة مع كمية مرغوبة من السكر في الماء على نار هادية ثم صب القهوة في فنجان الشرب يتم عصر نصف ليمونة على القهوة ثم شربها ويجب عدم الاكثار في تناولها يكفي فنجان يوميا.