يوم روحي للمرحلة الإعدادية في مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج

نظمت مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج تحت رعاية الأنبا توما حبيب ، وبالتنسيق مع مكتب التعليم المسيحي بالايبارشية والمكتب الوطني للمنشآت الرسولية البابوية يوم للمرحلة الإعدادية، يوم روحي تحت شعار "انفتحت أعينهما وعرفاه"، وذلك بمدينة الغردقة بمشاركة الأب أبانوب كرمي مسؤل لجنة إعدادي بالإيبارشية.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، ثم الصيحات التنشيطية ثم مجموعة من الترانيم وقد قدم الأخ كيرلس رأفت مقدمة عن نشأة الطفولة المرسلة، وبعد ذلك قامت الأخت مريم فاروق بتقديم اللقاء عن الافخارستيا وتخلل اللقاء مجموعة من الاسئلة تنشيطية وتقديم هدايا رمزية للاطفال، تم تقسيم الأطفال ثلاث مجموعات ليتم عمل ثلاث محطات عمل ( اشغال لعمل تابلوه عن اصنعوا هذا لذكرى - لعبة الطابور الأعمى) .

اختتم اللقاء بصورة تذكارية مع الأطفال وتوزيع الكتب، بحضور ١١٧ طفل من رعايا الايبارشية.

كما قدّم الأب جيروم نصير مسئول المكتب الوطني للمنشآت الرسولية البابوية بسوهاج الشكر لكلّ من ساهم في الخدمة لهذا اليوم.