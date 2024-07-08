محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى نبروه للتحقيق بسبب سوء حالة النظافة

قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إحالة مدير مستشفى نبروه المركزي للتحقيق لسوء حالة النظافة العامة بالمستشفى وعدم انتظام العمل بـ النوبتجية الليلية وعدم صيانة كهرباء المستشفى والصرف الخاص بالمستشفى ووجود نقص في المستلزمات الطبية وعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية الخاصة بالنفايات الطبية الخطرة.

محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى نبروه للتحقيق بسبب سوء النظافة:

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة فجر اليوم الإثنين، تفقد خلالها محافظ الدقهلية، مستشفى نبروه المركزي للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضي وانتظام العمل يرافقه محمد صلاح، مدير إدارة المتابعة بالمحافظة .

إحالة 16 طبيب بمستشفى نبروه للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل دون إذن:

كما قرر اللواء " مرزوق " إحالة 16 من الأطباء الأطباء بمستشفى نبروه للتحقيق لغيابهم عن العمل وترك العمل مما أثر علي تقديم الخدمة الطبية للمرضي والمترددين وتوقف تقديم الخدمة الطبية بعدد من الأقسام ، حيث بلغ عدد الأطباء الغائبين عن العمل 9 أطباء وعدد الأطباء التاركين العمل بدون إذن 9 أطباء .

مكافأة للعاملين بقسم الحضانة بمستشفى نبروه لتقديمهم خدمة متميزة:

وكلف " المحافظ " الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بصرف مكافأة مالية للعاملين بقسم الحضانات لانتظام العمل وتقديم الخدمة الطبية علي أكمل وجه ليكونوا مثال متميز وقدوة لجميع العاملين بالمستشفى.

ووجه اللواء " مرزوق " لوكيل وزارة الصحة بسرعة توفير المستلزمات الطبية بالاستقبال بجميع أقسام المستشفى لتقديم الخدمة الطبية للمرضي علي أكمل وجه .

كما وجه " المحافظ " لوكيل وزارة الصحة بالاهتمام بالنظافة العامة للمستشفي ورفع مستوى النظافة داخل المستشفى بالاستقبال والأقسام الداخلية وصيانة الكهرباء والصرف داخل المستشفى.

خطة فورية للمرور على المستشفيات في الدقهلية للتأكد من تقديم الخدمة للمرضى:

كما كلف اللواء " مرزوق " وكيل وزارة الصحة بوضع خطة فورية للمرور علي كافة المستشفيات للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضي وانتظام العمل وخاصة الفترات المسائية والنوبتجية.

محافظ الدقهلية خلال تفقده مستشفى نبروه

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