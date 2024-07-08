الإثنين 08/يوليو/2024 - 08:25 م

قال محمد عوض، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، إن هناك 7 طرق لاستقبال شكاوى ومقترحات وآراء المواطنين.

تموين بورسعيد: 7 طرق لاستقبال شكاوى ومقترحات المواطنين

وأوضح أنه يمكن للمواطن تسجيل شكواه من خلال أحد قنوات تسجيل الشكاوى على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وهي: الإتصال بمركز تلقي المكالمات على الرقم المختصر 16528 أو من على موقع استقبال الشكاوى، أو من خلال تطبيق "في خدمتك"، أو الاتصال على أرقام مديرية التموين والتجارة الداخلية بورسعيد فاكس رقم "0663222649" وتليفون أرضي رقم "0663200522".

وأضاف أنه يمكن للمواطن تقديم شكوى أو عرض مقترح أو إبداء رأي على البريد الإلكتروني: Tamweenpts@yahoo.com أو بإرسال رسالة على صفحة المديرية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.