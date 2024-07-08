"مدبولي" عن تجاوز أزمة النقد الأجنبي: الدولة خرجت من نفق مظلم

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الوضع الاقتصادي يشغل بال المواطن المصري، وبخاصة ارتفاع الأسعار وتكلفة الحياة: "تطرقت إلى هذا الموضوع بصورة موجزة جدا في البيان الذي ألقيته اليوم".

وأضاف "مدبولي"، في لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة "إكسترا نيوز": "الدولة في الفترة الماضية خرجت من نفق مظلم فيما يخص النقد الأجنبي والعملة، وكان هناك مناخ رهيب من عدم الثقة، وكل الدولة كانت متخوفة من المستقبل".

وتابع رئيس الوزراء: "أطلع على كل ما يثار ويقال في هذا الإطار، وكان جزءًا كبيرا من هذه الأزمة سببه الصدمات الخارجية غير المسبوقة التي يعاني العالم كله منها، ولكن كانت شدة الأزمة علينا أكبر من دول أخرى، والموضوع نسبي طبقا لظروف كل دولة وحالتها وأعداد سكانها وطبيعة سكانها".