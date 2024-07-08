الأربعاء المقبل.. توقيع كتاب "واقع التراث الثقافي الأثري اليمني في محافظة مأرب"

يستضيف المركز الثقافي اليمني في القاهرة حفل توقيع كتاب "واقع التراث الثقافي الأثري اليمني في محافظة مأرب باليمن ومقترحات الحماية والتطوير والتنمية السياحية"، من تأليف الباحث والمؤرخ اليمني الدكتور محمد بن علي الحاج.

سيُقام الحفل مساء الأربعاء، العاشر من يوليو، وذلك برعاية السفير خالد محفوظ بحاح وبحضور نخبة من الباحثين والمهتمين بالتراث الثقافي.

يتضمن الكتاب الذي صدر حديثًا أربعة فصول تغطي موضوعات مهمة تتعلق بتراث مأرب الثقافي الأثري، حيث يُبرز أهمية هذا التراث وما يواجهه من تحديات تهدد بقاءه. وسيتولى تقديم الكتاب كل من مدير الدار اليمنية للكتب والتراث الأستاذ محمد سبأ، والكاتب والباحث الأستاذ منير طلال.

يمثل محتوى الكتاب نداءً حثيثًا لإنقاذ التراث اليمني الحضاري، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات فعالة لحمايته وصونه، وضمان استدامته للأجيال القادمة.

وسيكون الموعد يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 الساعة الثامنة مساءاً بالمركز الثقافي اليمني بالجيزة .