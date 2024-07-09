50 يومًا من المتعة.. الخريطة الكاملة لحفلات النجوم في مهرجان العلمين بدورته الثانية

برامج استثنائية متنوعة يشهدها المهرجان تتنوع بين المسرح والغناء والعروض الخاصة بالطفل

المتحدث باسم المهرجان: لن ندخر أي جهد في دعم أهل غزة.. ومصر حريصة على حقوق الفلسطينيين

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مهرجان العلمين بدورته الثانية، الذي يعد أحد أهم المهرجانات الفنية صاحبة الطابع الخاص من الفنون والثقافة، ومن المقرر إزاحة الستار عن هذه الفعاليات في الفترة من 11 يوليو الجاري وتستمر حتى 30 أغسطس.

يقدم مهرجان العلمين هذا العام فعاليات جديدة ومختلفة بجانب فعالياته الأساسية، مع إضافة عروض مسرحية، بالتعاون مع هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، التي سترعى في مهرجان العلمين 4 مسرحيات و3 حفلات غنائية، وفي المقابل مهرجان العلمين سيرعي في الرياض مسرحيتين وحفلات غنائية.

ويشهد مهرجان العلمين 2024، برامج استثنائية متنوعة بين المسرح والغناء والعروض الخاصة بالطفل، من خلال 5 مهرجانات وهى (مهرجان الترفيه، مهرجان الموسيقى والمسرح، مهرجان الرياضة، مهرجان نبتة للطفل، مهرجان الطعام)، رافعين شعار "العالم علمين" وعلم فلسطين بجانب العلم المصري.

تتضمن هذه الفعاليات إقامة 10 حفلات غنائية لأبرز النجوم المصريين والعرب، أبرزهم عمرو دياب، محمد منير، كاظم الساهر، تامر عاشور، ديانا حداد، ويجز، كايروكي، سعاد ماسي وآخرين.

يفتتح المطرب مدحت صالح، أولى حفلات مهرجان العلمين يوم 11 يوليو، يليه الكينج محمد منير، والتي تشهد تنظيما خاصا خلال الفعالية، يشارك المطرب كاظم الساهر في هذه الفعاليات يوم 18 يوليو.

ويأتي المايسترو نادر عباسي، يوم الخميس 25 يوليو الجاري، ومن المقرر أن يقدم أشهر معزوفاته من الموسيقى المميزة، كما يقدم تامر حسني حفلا غنائيا يوم 26 يوليو، أما أمير الغناء العربي هاني شاكر فيقدم حفله يوم 1 أغسطس، بينما يقدم ورامي جمال وعمر خيرت الحفل يوم 2 أغسطس.

ويحيي الهضبة عمرو دياب حفلا في 9 أغسطس القادم، ويفتتح الأسبوع السادس من حفلات مهرجان العلمين عدد من النجوم أبرزهم 16 أغسطس مسار اجباري، سعاد ماسي، وحمزة نمرة، وفي 23 أغسطس يحيي فريق كايروكي حفلا غنائيا كبيرًا، ويختتم مطرب الراب ويجز فعاليات مهرجان العلمين في 30 أغسطس حيث يقدم باقة متميزة من أعماله الغنائية التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، حيث حقق نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا خلال فعاليات الدورة الأولى من المهرجان العام الماضي.

وأعلنت إدارة مهرجان العلمين عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح الشعب الفلسطيني، وقد أظهرت هذه الخطوة واضحة من خلال الملصقات الدعائية للمهرجان، حيث تم وضع العلم الفلسطيني إلى جانب العلم المصري على شعار المهرجان "العالم علمين".

كما أكد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الشركة لديها أهداف متعددة تشمل دعم صناعة الإعلام والترفيه والرياضة والمهرجانات، لافتًا على دورهم في تنمية الحياة الترفيهية في مصر، ورفع التوعية السياحية عن المدن الجديدة من خلال المهرجانات.

وقالت الإعلامية منى عبدالوهاب المنسق العام والمتحدث الرسمي باسم مهرجان العلمين، "أن إدارة المهرجان تدرك فداحة الظرف الذي يشهده الأشقاء في فلسطين، ولن تدخر أي جهد في دعم أهل غزة، لافتة إلى أن مصر دعمت وتدعم الشعب الفلسطيني، وحريصة على حقوقه دائمًا".

شهدت الدورة الأولى من مهرجان العلمين مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى تحت شعار "كامل العدد"، إلى جانب التنوع الكبير في تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وحميد الشاعري وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وكارول سماحة وبهاء سلطان ورضا البحراوي ومسلم وشارموفرز وغيرهم.