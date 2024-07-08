بنسبة نمو 59%.. بنك QNB يحقق صافي أرباح بقيمة 13.7 مليار جنيه بنهاية يونيو

أعلن QNB نتائج أعماله المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في يونيو 2024 والتي أظهرت تحقيق البنك صافي أرباح مجمعة 13.7 مليار جنية مصري، بزيادة قدرها 5.08 مليار جنية مصري وبنسبة نمو 59% مقارنة بنفس الفترة في 2023، بينما بلغت صافي أرباح البنك المستقلة 13.3 مليار جنية مصري.

وبلغت إجمالي الأصول المجمعة 750 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2024بزيادة قدرها 122 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2023 وبنسبة نمو 19%.

وفي ظل استمرار السياسات الداعمة لنمو الاقتصاد القومي، زادت محفظة القروض والسلفيات 53 مليار جنيه مصري لتصل إجمالاً إلي 320 مليار جنيه مصري وبما يمثل نمواً قدره 20% مقارنة بديسمبر 2023.

وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.62% في نهاية يونيو 2024، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 117.2% وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 22.6% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.

كما سجلت ودائع العملاء 635 مليار جنيه مصري في نهاية يونيو 2024 بزيادة قدرها105 مليار جنيه مصري، ونسبة نمو 20% مقارنة بديسمبر 2023 مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة.

وتؤكد النتائج الايجابية للبنك كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطي الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التي بلغت 234 فرعا تمثل تغطيه جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات، بالإضافة الي توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والتي اثبتت كفاءة عالية في تيسير دورة العمل. يسعي البنك لمواصلة الاستثمار في تحسين الخدمات المصرفية الالكترونية لضمان توفير خدمة أفضل لعملائه المميزين.

وقد برهن QNB على مكانته الرائدة كونه أحد أكبر بنوك القطاع الخاص من خلال تعزيز مجهوداته في خدمة المجتمع والمشاركة في العديد من المبادرات لخلق تأثير إيجابي ومستدام. ويسعى البنك دائما في ضوء التزامه بالخدمة المجتمعية إلى المشاركة والتضامن مع الدولة ومؤسساتها في جميع المبادرات والمشاريع التي تعمل على خدمة الوطن والمجتمع معاً من أجل توفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجاً في مختلف المجالات.

ويواصل البنك دوره الريادي في دعم النمو الاقتصادي من خلال برنامج متكامل لا يقتصر فقط على تقديم خدماته المصرفية المميزة، بل يمتد أيضا إلى توفير حلول متكاملة من خلال الشــركات التابـعة مثل QNB لتأمينات الحياة وQNB للتأجير التمويلي و QNB للتخصيم، وذلك عن طريق شبكة فروع البنك والتي يتواجد بها فريق من المتخصصين لخدمة هذه الشريحة الهامة من العملاء.