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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: حل تحديات الطاقة أولا بأول.. ولدينا محطات كهرباء تكفي 10 سنوات مقبلة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، «تحديات الطاقة لابد أن نحلها أولا بأول، وأحاول اشرح للمواطن واطمأنه حول ملف الكهرباء، فلا يوجد حكومة ستكون سعيدة باضطرارها لقطع الكهرباء، ولكن كان غصب عننا». 
وأضاف «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «كانت لدينا ظروف شديدة الصعوبة واحتياجات للدولة نمت وتوسعت بصورة كبيرة للغاية، ومنذ البداية الرئيس السيسي وجه بعمل البنية الأساسية لكي لا تكون هناك أزمة، وهذا ما حدث».
وتابع: «أصبح لدينا محطات وشبكات نقل وتوزيع للكهرباء تكفي لعشر سنوات قادمة، لكن المشكلة هي أن توليد هذه الطاقة يحتاج لوقود بتكلفة مالية، يتم استيراد جزء كبير منه للخارج، وكل شغلنا الشاغل اليوم كيف نؤمن هذا الموضوع».

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الكهرباء