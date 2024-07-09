مهرجان العلمين.. عروض مسرحية تضم كبار النجوم

تشهد النسخة الثانية من مهرجان العلمين للمرة الأولى العديد من العروض المسرحية ضمن فعالياته الفنية المختلفة، حيث تقرر تقديم 10 عروض تتضمن مجموعة من كبار النجوم الذين سبق وعرضوا أعمالهم المسرحية ضمن موسم الرياض في نسخته الماضية، بالإضافة إلى عروض أخرى تعتمد على الفنانين الشباب.

يشارك النجم كريم عبدالعزيز بمسرحية "السندباد"، والتي تقرر عرضها خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس، والعرض بطولة نيللي كريم، وشيماء سيف، وبيومي فؤاد، ومصطفى خاطر، وتأليف وإخراج أحمد الجندي، وتدور الأحداث حول عمر أبوالهول الذي يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات.

كما يشارك الفنان حسن الرداد مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم من خلال مسرحية "التليفزيون"، وذلك في الأسبوع الخامس من المهرجان، حيث تقرر عرضه المسرحية خلال الفترة من 8 إلى 10 أغسطس.

ومسرحية "التليفزيون" يشارك في بطولته سليمان عيد، وأوس أوس، ومحمود حافظ، وبدرية طلبة، وتدور أحداثها حول طرد عبارة عن تلفزيون سحري، يصل لزوجين، ويجدان أنفسهما في داخله يتنقلون بين قنواته بكل أحداثه وتفاصيله، ويتحكم فيهما طفل بريموت كنترول، فما هو مصيرهما؟ وعند أي قناة سوف تقهم حياتهما؟ وهل يمكنهما العودة لحياتهما من جديد؟.

أما الفنان كريم محمود عبدالعزيز فمن المقرر ان يقدم مسرحيته "عملوها إزاي" بمشاركة الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، والتي تقرر عرضها في الأسبوع السابع من المهرجان، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 17 أغسطس.

وفي سياق متصل يتم حاليًا التحضير لمشاركة أخرى تبدأ من الأسبوع الأول، وتعتمد غالبيتها على الفنانين الشباب، ومنها عرض "حبيبتي من تكون" إخراج خيري بشارة، ويتناول العرض الجانب العاطفي في حياة العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ بمشوار حياته وحتى رحيله.

كما بدأت بروفات عروض 6 أعمال أخرى تمهيدًا لعرضها تباعًا ضمن فعاليات المهرجان، وهى مسرحيات "فيلم رومانسي"، و"الستات عايزة إيه؟"، و"الشهرة"، و"حدوتة بعد النوم"، و"بولاق روج"، و"دكان الأحلام".