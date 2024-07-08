معلومات غريبة لا يعرفها الكثيرون عن جسم الإنسان

جسم الإنسان عبارة عن أسرار وغموض وإعجاز عظيم، مهما توصل العلماء لأسرار واكتشافات جديدة يظل جسم الإنسان لغز كبير يكتشف العلماء فيه كل يوم شيء جديد يدل على عظمة خلق الله عز وجل، فجسم الإنسان معقد لدرجة كبيرة وعبارة عن مجموعة من الأعضاء المتجاورة التي تعمل بدقة متناهية وجميعها متصلة بشبكة كبيرة من الشرايين والأوردة وكل خلية خصائصها المميزة ووظائفها المحددة وهناك حقائق مثيرة وغريبة عن جسم الإنسان تبدو جديدة أو غير مألوفة للكثير تبرزها "البوابة نيوز" وفقا لموقع Thehealthsite.



-حقائق غريبة عن جسم الإنسان:

*تختلف كل من الرئتين اليسرى واليمنى عن بعضهما حيث تنقسم الرئة اليسرى إلى فصين، بينما تنقسم اليمنى إلى 3، وتكون الرئة اليسرى أصغر قليلا أيضا لإتاحة مساحة لقلبك، وتحتوي رئتا الإنسان على أكثر من 300 مليون حويصلة هوائية، وأكثر من 1500 ميل من الشعب الهوائية.



*مخ الإنسان يولد كهرباء كافية لإضاءة مصباح صغير هذا لأن مخ الإنسان يحتوي على أكثر من 160 ألف كيلومتر من الأوعية الدموية.



*العين هي أسرع عضلة في الجسمك حيث يمكن للعين أن تتحرك بسرعة في جميع الاتجاهات، مما يجعلها الأسرع وتحصل المعلومات أسرع من العضلات الأخرى ويجب على العيون السليمة أن ترمش بانتظام، للترطيب ولإزالة الغبار والشوائب، ويصل متوسط معدل حركتها إلى 15-20 رمشة في الدقيقة.



*أسنان الإنسان بنفس قوة أسنان سمكة القرش المتوحشة التي قد تقتل الشخص عضة واحدة.



*الوجه يحمل عشرات الآلاف من التعابير التي يصل عددها إلى 70 ألف وكان يعتقد أنه لا يملك سوى بضعة تعابير قليلة نعبر بها عن الحزن والفرح وغيرها من المشاعر التي تنتابنا بين الحين والآخر.



-*قوة الحمض المتواجد في معدة الإنسان كافية لحرق الجلد وإحداث ثقب به، فالحمض قوي بدرجة كبيرة كافية لإذابة شفرة حلاقة والسبب في قوة ذلك الحمض هو أنه يحمينا من البكتيريا الضارة التي تتسرب إلى أجسامنا عن طريق الطعام.



*الأطفال لديهم 60 قطعة عظمية أكثر من الكبار، فالأطفال يولدون مع مزيد من الغضاريف (أكثر من العظام)، لكنها تندمج وتتحول تدريجياً إلى عظام أثناء نمو الأطفال.