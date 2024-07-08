بيراميدز يكتسح الاتحاد السكندري برباعية ويحلق فوق قمة الدوري.. صور

اكتسح فريق بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين على استاد الإسكندرية ضمن الجولة الـ30 من مسابقة الدوري.

سجل رباعية بيراميدز الجنوب أفريقي فخري لاكاي في الدقيقة 28 ومحمد حمدي في الدقيقة 48 وفيستون ماييلي في الدقيقة 58 ومحمود عبدالحفيظ في الدقيقة69.

بهذه النتيجة واصل بيراميدز التحليق على قمة الدوري برصيد 68 نقطة بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 37 نقطة.

وشهدت المباراة لافتة رائعة من لاعبي بيراميدز بالظهور بقميص الراحل أحمد رفعت قبل مباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الاتحاد السكندري في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - وليد الكرتي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي

ترتيب جدول الدوري

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 65 نقطة بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 54 نقطة.

1- بيراميدز 68 نقطة

2- الأهلي 54 نقطة

3- المصري البورسعيدي 48 نقطة

4- مودرن سبورت 44 نقطة

5- سموحة 42 نقطة

6- إنبي 42 نقطة

7- الزمالك 41 نقطة

8- زد 41 نقطة

9- سيراميكا 41 نقطة

10- الاتحاد السكندري 37 نقطة

11- طلائع الجيش 35 نقطة

12- البنك الأهلي 33 نقطة

13- الجونة 31 نقطة

14- الإسماعيلي 31 نقطة

15- فاركو 26 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- المقاولون العرب 20 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة.