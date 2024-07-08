محافظ الدقهلية يوجه بسرعة نقل الباعة الجائلين بشارع السكة الجديدة في المنصورة

أمر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، رئيس حي غرب المنصورة بسرعة نقل الباعة الجائلين من شارع السكة الجديدة التجاري الي الباكيات المخصصة لهم في تقاطع شارع بنك مصر مع السكة الجديدة وحسين بك.

نقل الباعة الجائلين بشارع السكة الجديدة في المنصورة لباكيات مخصصة لهم:

ووجه المحافظ رئيس حي غرب بمنع انتشار الباعة الجائلين في الشوارع ورفع كافة الإشغالات لتسهيل حركة المواطنين والسيارات بلتنسيق مع إدارة شرطة المرافق وإدارة مرور الدقهلية.

جاء ذلك خلال قيام محافظ الدقهلية، مساء أمس الأحد جولة ليلية مفاجئة بشوارع مدينة المنصورة لليوم الثاني على التوالي ضمن جولاته المفاجئة التي يقوم بها بدأت من الساعه 10 مساءاً حتي الساعة 12 صباحاً لمتابعة مستوى النظافة ورفع الإشغالات .

رافق " المحافظ " خلال جولته المفاجئة مدير إدارة المتابعة بالمحافظة ، حيث تفقد شوارع ( جيهان - حسين بيك - السكة الجديدة - بنك مصر - منطقة منشية المصطفى - شارع سور القطار ) .

ووجه اللواء طارق مرزوق، رئيس حي غرب المنصورة برفع تجمعات القمامة من جوار سور القرية الأولمبية ووضع صناديق للقمامة وإقامة أحواض زراعية بالموقع وزراعتها ومنع إلقاء القمامة في هذه المنطقة علي أرض ورفع القمامة أول بأول بعد ملاحظته وجود تجمعات قمامة كبيرة ووجود عدد كبير من النباشين في الموقع وسوء الصورة البصرية للمواطنين.