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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: شغلنا الشاغل توصيل الخدمة الصحية لأقرب خطوة للمواطن

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، :«في مجال الصحة وكل التركيز مع الحجم الهائل من المنشآت الصحية ولكن مازال الخدمة على مستوى المأمول في القرى والمناطق النائية»، مشددًا على أن المواطن يعاني لكي يجد طبيب رغم وجود المستشفيات.

وتابع «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة «إكسترا نيوز»،: «شغلنا الشاغل الفترة المقبلة هو طريقة توصيل الخدمة لأقرب خطوة تكون لديه»موضحًا أنه توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإسراع الخطى من خلال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى المحافظات، ووضع خطة أكثر طموحًا أن تشتمل المنظومة كل المحافظات.

وشدد على أنه من خلال التأمين الصحي الشامل يحدث الإطمئنان أن الخدمة التي تقدم على أعلى مستوى وتكون الإحاطة للجميع.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الصحة