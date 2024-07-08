وقف طبيبين عن العمل في وفاة طفل أثناء إجراء جراحة بالتأمين الصحي بطنطا

قرر الدكتور تامر مدكور مدير عام فرع التأمين الصحي بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين؛ وقف طبيبين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات فى واقعة اتهمهم بالتسبب وفاة طفل أثناء إجراء عملية الزائدة الدودية بمستشفى المبرة بطنطا.

وقرر مدير فرع التأمين الصحي بالغربية ، تشكيل لجنة علمية من المتخصصين بالتأمين الصحى لإعداد تقرير طبى وفنى لبيان حالة الإهمال التى وقعت أثناء إجراء العملية.

وكانت قد شهدت مستشفى المبرة بطنطا التابعة لفرع التأمين الصحي بمحافظة الغربية وفاة طالب يدعى مروان هاني الصيفي في العقد الأول من العمر أثناء اجرائه عملية الزائدة بعد اتهام أسرته لطبيبين بالمستشفى، بالإهمال الطبي، والتسبب في وفاة نجلهم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت إشراف النيابة العامة.



وكان مصطفى نصار وكيل نيابة أول طنطا، تحت إشراف أنس جمال همدان رئيس النيابة قرر استدعاء كلا من" ح ج" استشارى تخدير متعاقد مع التأمين و"م.ع" أخصائى جراحة، وم. خ" أخصائى جراحة، وندب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى وذلك فى المحضر رقم 6646 لسنة 2024 أول طنطا.