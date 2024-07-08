للمرة الثانية.. محافظ الدقهلية يكتشف تلال قمامة بشوارع المنصورة

نفذ اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء أمس الأحد جولة ليلية مفاجئة مساء أمس بشوارع مدينة المنصورة لليوم الثاني على التوالي ضمن جولاته المفاجئة التي يقوم بها بدأت من الساعه 10 مساءاً حتي الساعه 12 صباحاً لمتابعة مستوى النظافة ورفع الإشغالات .

جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية يكتشف تلال قمامة بشوارع المنصورة:

رافق " المحافظ " خلال جولته المفاجئة مدير إدارة المتابعة بالمحافظة ، حيث تفقد شوارع ( جيهان - حسين بيك - السكة الجديدة - بنك مصر - منطقة منشية المصطفى - شارع سور القطار ) .

محافظ الدقهلية يوجه برفع تلال القمامة بالشوارع واقامة احواض زراعية:

وجه اللواء طاارق مرزوق، رئيس حي غرب المنصورة برفع تجمعات القمامة من جوار سور القرية الأولمبية ووضع صناديق للقمامة وإقامة أحواض زراعية بالموقع وزراعتها ومنع إلقاء القمامة في هذه المنطقه علي أرض ورفع القمامة أول بأول بعد ملاحظته وجود تجمعات قمامة كبيرة ووجود عدد كبير من النباشين في الموقع وسوء الصوره البصرية للمواطنين.

محافظ الدقهلية يكلف بملاحقة النباشين ومصادرة معداتهم:

كما وجه " المحافظ " لرؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه النباشين ومصادرة معداتهم لمنع انتشار هذه الظاهره نهائياً من شوارع مدينة المنصورة وتحسين الصوره البصريه للمواطنين .

وكلف اللواء " مرزوق " رئيس حي غرب المنصورة بالتنسيق مع مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة بسرعة نقل تراكمات مخلفات الهدم من أرض موقف الثلاجة القديم فوراً علي نفقة الملاك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه من يقوم بإلقاء المخلفات الصلبة في غير أماكنها المخصصه.

كما كلف رئيس حي غرب بسرعة رفع تجمعات القمامة بجوار سور القطار وأمام محطة تموين السيارات بمنطقة منشية المصطفي.

محافظ الدقهلية لرؤساء الأحياء: اعيدوا المنصورة لعهدها عروسا للنيل:

شدد المحافظ علي رؤساء المنطقة المركزية ( شرق - غرب - مركز المنصوره ) بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات بشوارع مدينة المنصوره حتي تعود المنصوره كسابق عهدها عروسا للنيل .

جولة مفاجئة للمرة الثانية تكشف عن تلال قمامة بشوارع المنصورة

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