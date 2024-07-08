يورو 2024.. قرار بشأن حكم مباراة إسبانيا وألمانيا

كشفت بعض التقارير الصحفية، اليوم الاثنين، أن الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، الذى أدار موقعة إسبانيا وألمانيا، انتهى مشواره في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وتأهل المنتخب الإسباني إلى نصف نهائى يورو 2024، على حساب نظيره الألماني، بهدفين لهدف، في لقاء ربع النهائي.

وشهدت تلك المباراة اعتراضات قوية من جانب المنتخب الألمانى، بعد أن طالبوا بركلة جزاء بعد لمسة يد على مارك كوكوريلا مدافع المنتخب الإسباني.

وقررت يويفا استبعاد الحكم الدولى تايلور من مباريات نصف النهائي والنهائي، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، مضيفًا أنه تم استبعاده من إدارة مباراة إسبانيا وفرنسا، ومن الطبيعي استبعاده من إدارة مباراة إنجلترا وهولندا.

وفى حال تأهل إنجلترا للمباراة النهائية، لن يتواجد تايلور في المباراة.

