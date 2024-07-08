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الإثنين 08 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عصابة سرقة بطاريات شبكات المحمول في التجمع

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس عاطلين بمنطقة التجمع الأول، لقيامهما بسرقة بطاريات شبكات المحمول بأسلوب الفك، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (عاطلين – لهما معلومات جنائية) لتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة بطاريات شبكات المحمول بأسلوب "الفك" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وبحوزتهما (طبنجة معدلة وطلقتان – كمية من مخدر البودر – بعض الأدوات المستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة) ، واعترفا بارتكاب عدد (5) وقائع سرقة بطاريات بذات الأسلوب وقيامهما بالتصرف فى المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" (مالك محل بطاريات خردة) ، تم ضبطه وبحوزته (27 بطارية مختلفة الأحجام).

4 أيام علي ذمة التحقيقات الأجهزة الأمنية القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع الأول