حبس عصابة سرقة بطاريات شبكات المحمول في التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس عاطلين بمنطقة التجمع الأول، لقيامهما بسرقة بطاريات شبكات المحمول بأسلوب الفك، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (عاطلين – لهما معلومات جنائية) لتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة بطاريات شبكات المحمول بأسلوب "الفك" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وبحوزتهما (طبنجة معدلة وطلقتان – كمية من مخدر البودر – بعض الأدوات المستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة) ، واعترفا بارتكاب عدد (5) وقائع سرقة بطاريات بذات الأسلوب وقيامهما بالتصرف فى المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" (مالك محل بطاريات خردة) ، تم ضبطه وبحوزته (27 بطارية مختلفة الأحجام).