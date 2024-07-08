مدبولي: خطة بأفكار غير تقليدية لحل أزمة زيادة أعداد الطلاب بالمدارس

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تقليل من متوسط أعداد التلاميذ في الفصول هو هدف وحلم للحكومة تعمل عليه، وهناك بعض المحافظات التي يتجاوز به عدد الطلاب في الفصل الواحد أعداد كبيرة جدًا، مشددًا على أن هدفهم هو القدرة على حل هذه المشكلة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن لديهم خطة خلال الفترة المقبلة لحل أزمة زيادة أعداد الطلاب في الفصول بالمدارس، مؤكدًا أن هدفهم حل المشكلة ليس فقط ببناء مدارس جديدة للطلاب ولكن الاهتمام بالأفكار.

وأشار إلى أن هناك أفكار أخرى غير تقليدية، مشددًا على أن يتم العمل على الوصول بمتوسط عدد الطلاب في الفصول والمدارس على المستوى العالمي.