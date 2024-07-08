غدًا.. قطع مياه الشرب بعدد من قرى مركز أجا فى الدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، اليوم، قطع مياه الشرب اعتبارا من غدا الثلاثاء الموافق 9 يوليو الجاري من الساعة 6 صباحا الي الساعة 10 صباحا بعدد من قري مركز اجا .

قطع مياه الشرب بعدد من قرى مركز أجا فى الدقهلية:

وقال بيان صادر عن شركة مياه الشرب انه نظرا لقيام الشركة بتنفيذ أعمال صيانة بمحطة اخطاب الرئيسية للصرف والتابعة لمنطقة مياه الشرب والصرف الصحي بأجا فسيتم قع المياه من 6 صباحا وحتى 10 صباح غدا الثلاثاء.

وافاد بيان الشركة ان المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي قرية اخطاب وقرية ميت مسعود وقري الانشاصية وقرية جالموه وقرية البقلي.

وأهابت الشركة المواطنين بجميع المناطق بالاضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاق القري بنطاق مركز أجا والمتأثرة بانقطاع المياه ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة العمل المشار اليها.