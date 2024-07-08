ads
الإثنين 08 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بتوزيع ورود التهاني وباقات زهور المهنئين على المرضى بالمستشفيات

توزيع ورود المهنئين
توزيع ورود المهنئين على المرضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، بتوزيع زهور التهنئة الواردة له من المهنئين لتوليه مسئولية محافظة الدقهلية، علي المرضي بالمستشفيات بمدينة المنصورة في كل من المستشفى العام القديم والمستشفي الدولي مؤكدا أن هذه الزهور تعد تعبيرا عن أمنياته لجميع المرضى بالشفاء العاجل.


محافظ الدقهلية يأمر بتوزيع ورود التهاني على المرضى بالمستشفيات: 

وأكد محافظ الدقهلية أن المرضى بجميع المنشآت الصحية بنطاق المحافظة يستحقون منا كل الرعاية والعناية والتي سنعمل على توفيرها وتلبية كافة مطالبهم وتكثيف أوجه العناية بهم مشيرا ان هذه الزهور هي تعبير منا على أننا معهم وهم في قلوبنا.

وفي هذا السياق عبر عدد من المرضى الذين تلقوا باقات الزهور بالمستشفيات عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الدقهلية على اللفتة الإنسانية الطيبة و دعمه وحرصه على توفير الرعاية الطبية للمرضى وإدخال السعادة على نفوسهم، متمنين له التوفيق والسداد في إدارة شئون المحافظة وتقديم الخدمات المتميزة لمواطني الدقهلية في كل المجالات.

txt

محافظ الدقهلية يستقبل وفد الكنيسة لتهنئته

txt

العمل: زيارة تفقدية لمتابعة نشاط مكتب خدمة المواطنين بالدقهلية

txt

محافظ الدقهلية يشهد تسلم طني لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

توزيع ورود المهنئين على المرضي

WhatsApp Image 2024-07-08 at 5.32.57 PM
WhatsApp Image 2024-07-08 at 5.32.57 PM
WhatsApp Image 2024-07-08 at 5.32.56 PM
WhatsApp Image 2024-07-08 at 5.32.56 PM
WhatsApp Image 2024-07-08 at 5.32.55 PM
WhatsApp Image 2024-07-08 at 5.32.55 PM
WhatsApp Image 2024-07-08 at 5.32.54 PM (1)
WhatsApp Image 2024-07-08 at 5.32.54 PM (1)
WhatsApp Image 2024-07-08 at 5.32.53 PM
WhatsApp Image 2024-07-08 at 5.32.53 PM
WhatsApp Image 2024-07-08 at 5.32.53 PM (1)
WhatsApp Image 2024-07-08 at 5.32.53 PM (1)
WhatsApp Image 2024-07-08 at 5.32.50 PM (1)
WhatsApp Image 2024-07-08 at 5.32.50 PM (1)
الدقهلية اليوم الدقهلية اللواء طارق مرزوق باقات الزهور محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية مدينة المنصورة المحافظ المنشات الصحية المستشفى الدولى