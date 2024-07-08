محافظ الدقهلية يوجه بتوزيع ورود التهاني وباقات زهور المهنئين على المرضى بالمستشفيات

وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، بتوزيع زهور التهنئة الواردة له من المهنئين لتوليه مسئولية محافظة الدقهلية، علي المرضي بالمستشفيات بمدينة المنصورة في كل من المستشفى العام القديم والمستشفي الدولي مؤكدا أن هذه الزهور تعد تعبيرا عن أمنياته لجميع المرضى بالشفاء العاجل.



محافظ الدقهلية يأمر بتوزيع ورود التهاني على المرضى بالمستشفيات:

وأكد محافظ الدقهلية أن المرضى بجميع المنشآت الصحية بنطاق المحافظة يستحقون منا كل الرعاية والعناية والتي سنعمل على توفيرها وتلبية كافة مطالبهم وتكثيف أوجه العناية بهم مشيرا ان هذه الزهور هي تعبير منا على أننا معهم وهم في قلوبنا.

وفي هذا السياق عبر عدد من المرضى الذين تلقوا باقات الزهور بالمستشفيات عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الدقهلية على اللفتة الإنسانية الطيبة و دعمه وحرصه على توفير الرعاية الطبية للمرضى وإدخال السعادة على نفوسهم، متمنين له التوفيق والسداد في إدارة شئون المحافظة وتقديم الخدمات المتميزة لمواطني الدقهلية في كل المجالات.

توزيع ورود المهنئين على المرضي

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