بايدن يؤكد مواصلته السباق الرئاسي وسط قلق متزايد بشأن حالته الصحية

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، مواصلته السباق الرئاسي لإعادة انتخابه لولاية ثانية؛ وذلك في ظل قلق متزايد بشأن حالته الصحية.

وقال بايدن، في خطاب وجهه إلى أعضاء الكونجرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي أوردت قناة (سي إن إن) الأمريكية مقتطفات منه: " رغم جميع التكهنات في الصحافة وغيرها، أؤكد التزامي الشديد بالبقاء في هذا السباق وخوضه حتى النهاية وهزيمة دونالد ترامب".

وأضاف: " لدينا مهمة واحدة وهي هزيمة دونالد ترامب، لدينا 42 يومًا متبقية على مؤتمر الحزب الديمقراطي و119 يومًا على الانتخابات العامة، وأي فتور في العزيمة أو غموض بشأن المهمة التي أمامنا سيساعد ذلك ترامب ويضرنا".

وشدد على أنه حان الوقت للتعاون معا والمضي قدما كحزب موحد وهزيمة دونالد ترامب.

كان نواب بالحزب الديمقراطي الأمريكي طالبوا، اليوم الإثنين، من زعيم الأقلية بمجلس النواب حكيم جيفريز بضرورة تنحي الرئيس جو بايدن عن سباق الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أدائه، الذي أثار الكثير من الجدل، خلال المناظرة الرئاسية التي أجراها مع منافسه الجمهوري المحتمل دونالد ترامب الشهر الماضي.