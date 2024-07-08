رئيس الوزراء: محور بناء الإنسان على رأس أولويات الحكومة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن محور بناء الإنسان من أهم المحاور وكان واضحا في خطاب تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يكون على رأس أولويات عمل الحكومة وبالأخص في ملفي الصحة والتعليم وباقي ملفات سواء الثقافة وتجديد الخطاب الديني والشباب والرياضة كانت واضحة في خطاب التكليف.

وشدد «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أنه منذ تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ويتم العمل مع الوزراء على وضع البرنامج التفصيلي لهذا الموضوع لتحقيق كل الطموحات التي يأملها المواطن المصري، مشددًا على أنه على إطلاع بكل ما يثار في الشارع المصري والرأي العام ويحرص على قراءة كافة التقارير على القنوات التلفزيونية والصحف والجرائدة.

وتابع: «وكان هناك طموحات للمواطن، والحكومة مع المواطن المصري في طلبه وحلمه في هذا الأمر».