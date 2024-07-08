مجلس الأمن يعتمد تجديد ولاية البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة في اليمن لمدة عام

وافق مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) في اليمن لمدة عام إضافي.

وأعلنت البعثة الدائمة لبريطانيا لدى الأمم المتحدة، التي تترأس مجلس الأمن حاليًا، عبر تغريدة على حسابها في "تويتر"، أن المجلس صوت بالإجماع لصالح تجديد تفويض بعثة "أونمها" لمدة 12 شهرًا إضافيًا.

وأشارت التغريدة إلى أن هذا التجديد يعني أن البعثة الأممية ستواصل دعم وقف إطلاق النار على الساحل الغربي لليمن حتى 14 يوليو 2024.

يعتبر هذا التمديد تفويضًا تقنيًا بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2691) لعام 2023، دون أي تغيير في ولايتها أو مهامها الأساسية التي حددها القرار رقم (2643) المؤرخ في 13 يوليو 2022، والذي كان قد مدد تفويض البعثة لعامين، ينتهي في 13 يوليو 2023.