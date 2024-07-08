محافظ الدقهلية يستقبل وفد الكنيسة لتهنئته

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، وفد المهنئين من الكنيسة بالدقهلية على توليه مسئولية محافظة الدقهلية "محافظا لها" حيث ضم الوفد الكنسي كلا من، نيافة الانبا صليب، اسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية وكفر شكر، ونيافة الانبا اكسيوس، اسقف المنصورة وتوابعها، والاب ثيودوروس بايوك راعي كنيسة الروم الارثوذكس بالمنصورة وعدد من القساوسة والرهبان بالكنيسة بالدقهلية.

محافظ الدقهلية يستقبل وفد المهنئين من الكنيسة لتهنئته

قدم وفد الكنيسة التهنئة لمحافظ الدقهلية لتوليه مسئولية المحافظة داعين الله له بالتوفيق والنجاح في موقعه الجديد.

ووجه اللواء طارق مرزوق" الشكر والتقدير للأخوة الأقباط لهذه اللفتة الطيبة بتهنئتهم الرقيقة مشيرا ان الدقهلية محافظة عريقة أنجبت لمصر العديد من الأعلام في شتي المجالات الدينية والفنية والأدبية.

محافظ الدقهلية: مصر أرض للمحبة والسلام بالجميع

واضاف محافظ الدقهلية ان مصر دائما وابدا مسلمين ومسيحيين أرض المحبة والسلام للجميع منذ فجر التاريخ، وأشار "اللواء مرزوق" ان مصر ستظل خالدة شامخة أمد الدهر بأبنائها الأوفياء حين شيدت حضارتها التي مازالت خالدة حتى اليوم وستظل خالدة على مر العصور حيث ان المصريين دائما يضربون للعالم أروع الأمثلة في الانتماء للوطن.

ومن جانبهم فقد اعرب اعضاء وفد الكنيسه بالدقهلية عن امتنانهم وشكرهم وتقديرهم لمحافظ الدقهلية علي حفاوة اللقاء متمنين له التوفيق في قيادة المحافظة وتحقيق آمال وتطلعات المواطنين بالدقهلية.

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